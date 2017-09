20. September 2017, 08:04 Uhr Mexiko Schweres Beben in Mexiko: "Ich dachte, jetzt geht es zu Ende"









Mindestens 224 Menschen sind bei einem schweren Erdbeben in Mexiko ums Leben gekommen. Die Zahlen werden nahezu stündlich nach oben korrigiert.

Das Epizentrum des Bebens mit der Stärke 7,1 lag nur 130 Kilometer südöstlich der Millionenmetropole Mexiko Stadt.

Tausende Gebäude, darunter Krankenhäuser und zwei große Gefängnisse, mussten evakuiert werden.

Von Beate Wild

Der 19. September ist ein Datum, das vor allem die älteren Einwohner Mexikos mit Furcht zurückblicken lässt. 1985 kamen an diesem Tag bei einem Erdstoß 10 000 Menschen ums Leben, viele von ihnen in Mexiko-Stadt. Jetzt, auf den Tag genau 32 Jahre später, wurde die Metropole erneut von einem heftigen Erdbeben heimgesucht.

Die mexikanischen Behörden melden mindestens 224 Tote in der Hauptstadt und den angrenzenden Bundesstaaten Morelos und Puebla. Das Zentrum des Bebens mit der Stärke 7,1 lag etwa 130 Kilometer südöstlich von Mexiko-Stadt.

In verschiedenen Vierteln der Millionenmetropole stürzten Häuser ein. Menschen liefen in Panik auf die Straßen, das Telefonnetz brach vorübergehend zusammen, ebenso die Stromversorgung. Auf Videos, die einige Hauptstadtbewohner im Netz posteten, sind große Apartmenthäuser zu sehen, die schwanken, als wären sie aus Gummi. Fenster zerbersten mit lautem Knall, das Glas prasselt auf die Gehwege. Fassadenteile halten der Erschütterung nicht Stand und stürzen hinunter auf die Straßen, wo sie alles in eine riesige Staubwolke tauchen. Andernorts bewegen sich Straßen in Wellen, hier und da tut sich die Erde auf.

"Ich habe zu Gott gebetet"

Auch an der Calle Amsterdam im angesagten Viertel Condesa, wo sonst junge Stadtbewohner ihre Zeit in hippen Cafés vertrödeln, stürzt ein Wohnhaus ein. Unzählige Menschen stehen dort auf der Straße, viele von ihnen haben es gerade noch rechtzeitig aus dem Gebäude geschafft.

"Mein ganzer Block ist eingestürzt. Es gab eine enorme Staubwolke und ein grauenhaftes Donnern", erzählt eine Anwohnerin der spanischen Zeitung El País. Eine andere Frau berichtet der mexikanischen Zeitung El Universal: "Unser Haus hat geschwankt wie ein Baum im Wind. Ich habe zu Gott gebetet. Ich dachte, jetzt geht es zu Ende."

Wo Gebäude eingestürzt sind, wühlen vielerorts Helfer in den Trümmern, auf der Suche nach begrabenen Menschen. "Nicht rauchen! Gehen Sie auf Abstand! Es könnte eine Gasexplosion geben", sind Warnungen, die Herumstehende immer wieder zu hören bekommen. Die Mehrzahl der Haushalte in Mexiko-Stadt kochen mit Propangas. Die Gefahr von Explosionen ist bei einem Erdbeben deshalb besonders hoch.

Die Eindrücke, die aus dem Inneren der Häuser in den sozialen Netzwerken herumgereicht werden, sind nicht minder furchteinflößend. Als wären die Szenen auf einem Boot gefilmt - bei starkem Seegang unter Deck: Lampen schaukeln wie wild, Bilder werden von den Wänden geschleudert, Gläser fliegen aus den Wandschränken und die anwesenden Menschen klammern sich an die schwankenden Wände.