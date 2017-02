28. Februar 2017, 15:00 Uhr Brandenburg Mann überfährt und tötet auf der Flucht zwei Polizisten

Das Ortseingangsschild von Müllrose, in der Kleinstadt soll der junge Mann seine Großmutter getötet haben.









Ein Flüchtiger hat in Brandenburg zwei Polizisten überfahren und getötet - wenig später wird er festgenommen.

Der 24-Jährige steht im Verdacht, zuvor seine Großmutter getötet zu haben.

Der Ermittler wollen am Nachmittag eine Pressekonfernz geben.

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 24-jähriger Mann im Landkreis Oder-Spree zwei Polizisten überfahren und getötet. Kurze Zeit später sei er in Beeskow gefasst worden und befinde sich nun in ärztlicher Behandlung, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Mann ist verdächtig, in der Kleinstadt Müllrose zuvor seine 79-jährige Großmutter umgebracht zu haben. Zu möglichen Motiven ist noch nichts bekannt.

Nach dem Fund der Leiche am Vormittag sei der 24-Jährige unter Verdacht geraten. Der Mann sei mit seinem Auto geflohen und habe dabei mehrere Verkehrsunfälle verursacht. An einer Kontrollstelle überfuhr er demnach die Beamten. Beide seien noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit.

Regierungschef Woidke "schwer getroffen"

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) reagierte mit großer Bestürzung. "Der Tod der zwei Polizisten hat mich schwer getroffen. Ich bin schockiert. Meine Anteilnahme gilt den Angehörigen", erklärte er in Potsdam. Die Meldung hatte die Landesregierung während einer Kabinettssitzung erreicht. Die Minister hätten erschüttert auf die Nachricht reagiert, sagte ein Regierungssprecher.

Um 17 Uhr findet im brandenburgischen Innenministerium eine Pressekonferenz statt, an der auch Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) teilnehmen wird.