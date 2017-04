6. April 2017, 07:21 Uhr Baden-Württemberg Verdächtiger im Mordfall Maria Bögerl festgenommen









Der Verdächtige soll zwei Männern erzählt haben, er stamme aus Ochsenberg in Baden-Württemberg und sei Angehöriger der Bundeswehr gewesen.

Das BKA bestätigte der SZ , dass es in dem Fall eine Festnahme gegeben hat.

, dass es in dem Fall eine Festnahme gegeben hat. Noch am Abend hatte die Polizei mit einem Mitschnitt des Gesprächs und einem Foto des Verdächtigen nach weiteren Zeugen gesucht.

Maria Bögerl war am 12. Mai 2010 aus ihrem Haus entführt worden. Ihre Leiche fand ein Spaziergänger einen Monat später in einem Wald.

Der Mann spricht schweren Dialekt, seiner Stimme nach zu urteilen ist er alkoholisiert. "Ich komm vom Ochsenberg." Mit diesen Worten endet die Tonaufnahme, die zusammen mit einem Phantombild einen der spektakulärsten deutschen Mordfälle aufklären sollte. Knapp sieben Jahre nach dem Mord an der Heidenheimer Bankiersfrau Maria Bögerl fahndeten die Ermittler damit bundesweit nach einem Verdächtigen. Nun hat die Polizei eine Person festgenommen.

Das Bundeskriminalamt bestätigte der SZ die Festnahme. Zur Identität des Verdächtigen und weiteren Details machte eine Sprecherin des BKA zunächst keine Angaben. Auch konnte sie nicht bestätigen, dass es sich bei der festgenommen Person um den Verdächtigen handelt, nach dem öffentlich gefahndet worden war.

In der Nacht hatte das BKA getwittert, es habe in einem Mordfall aus dem Jahr 2010 eine Festnahme gegeben.

#Fahndung: Festnahme in einem Mordfall aus 2010 – Fahndung von #BKA und PP Ulm beendet. Vielen Dank für die Unterstützung. pic.twitter.com/AJoPWqg4HP — Bundeskriminalamt (@bka) 5. April 2017

Der Mann auf dem Phantombild soll im Juli 2016 im westfälischen Hagen zwei junge Leute angesprochen und Angaben zum Fall gemacht haben. Seither geht die Polizei dieser Spur nach, am Mittwoch wandte sie sich mit der Bitte um Hinweise an die Öffentlichkeit. "Es ist eine heiße Spur", sagte ein Polizeisprecher in Ulm.

Offenbar hatte der Verdächtige den jungen Männern damals erzählt, er stamme aus Ochsenberg in der Gemeinde Königsbronn in Baden-Württemberg. Früher sei er Angehöriger der Bundeswehr gewesen und habe einen Speziallehrgang bei einer Kompanie für "Psychologische Verteidigung" absolviert, heißt es im Fahndungsaufruf des Bundeskriminalamtes. Die beiden jungen Männer zeichneten das Gespräch mit dem etwa 45-jährigen Mann mit einem Handy auf und alarmierten die Polizei. Aber die Beamten kamen zu spät, der Verdächtige war verschwunden.

Der Gesuchte weiß Dinge, die nur der Täter wissen kann

In dem Mitschnitt ist auch die Rede von einem besonderen Kampfmesser, zu dem sich die Ermittler nun ebenfalls Hinweise erhoffen. Der Unbekannte habe Dinge erzählt, die Täterwissen seien, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten suchen nach Zeugen, die weitere Angaben zu dem Mann machen können. Auf der Homepage des BKA sind ein Foto und die Stimmaufzeichnung verlinkt. Die einst aufgelöste Sonderkommission "Flagge" hat ihre Arbeit mit 20 Beamten wieder aufgenommen. Bis zu 30 000 Euro Belohnung sind für Hinweise auf den Täter ausgesetzt.

Die Ehefrau des damaligen Heidenheimer Sparkassenchefs war am 12. Mai 2010 aus ihrem Haus entführt worden. Es wurde ein Lösegeld von 300 000 Euro gefordert, doch die Übergabe scheiterte. Anfang Juni fand ein Spaziergänger dann die Leiche der 54-Jährigen an einem Wald bei Heidenheim. Bögerl war erstochen worden. Ihr Ehemann nahm sich später das Leben. Er war in Verdacht geraten, in den Fall verwickelt zu sein; die Polizei erklärte dann jedoch, es gebe keine Anzeichen dafür. Die beiden Kinder der Eheleute Bögerl, die zwischenzeitlich ebenfalls verdächtigt wurden, warfen der Polizei schwere Ermittlungsfehler vor. Die setzte bei der Suche nach dem Täter bisher vor allem auf DNA-Spuren. Tausende Männer beteiligten sich an einem Massentest, ohne Ergebnis.