6. Juli 2018, 19:01 Uhr Workshop Wer hören will, muss spielen

Der Kreisjugendring stellt sich die Frage, wie das neue Konzerthaus auch junge Menschen begeistern kann. Eine erste Antwort: Einladend muss es sein, Mitmachmöglichkeiten bieten und viele Musikgenres beherbergen

Von Barbara Hordych

Die Begegnung mit zwei jungen Mädchen in Birmingham war für Andrea Huber sehr erhellend: "Sie wohnen am Rand der Stadt, und ich habe sie nach ihren Lieblingsorten in der Stadt gefragt. Sie nannten eine Shopping Mall - und gleich hinterher das Birmingham Museum", erzählt die Leiterin der Jugendkultureinrichtung Köşk im Westend. "Zuerst dachte ich, diese Antwort ist ihnen vorgegeben worden. Aber dann nahmen sie mich mit in ihr Museum und wir hielten uns mehrere Stunden dort auf, haben die Bilder angeschaut, gegessen, gefaulenzt", sagt Huber. "Diese Kultureinrichtung war tatsächlich ein Lieblingsort für sie, in dem sie sich ganz selbstverständlich bewegten und erwünscht fühlten." Und dann projiziert Huber Bilder der gut gelaunten Museumsbesucherinnen auf die Leinwand für die etwa 50 Zuhörer, die sich am Donnerstagabend in der Einrichtung des Kreisjugendring (KJR) eingefunden haben.

Von daher sagte Huber auch gleich zu, als Isabel Berghofer-Thomas, die Leiterin für Großveranstaltungen und Jugendkultur beim KJR, sie bat, als Gastgeberin für diesen Abend zu fungieren: "Das neue Konzerthaus mitgestalten" lautete die Aufforderung an alle Interessierten. Noch ist das ja weit entfernt davon, gebaut zu werden, doch schon jetzt stellt sich der Kreisjugendring die Frage: "Was muss das neue Konzerthaus bieten, um Jugendliche und junge Erwachsene zu begeistern?"

Etwa 200 Quadratmeter sind im neuen Konzertsaal für das Education-Programm vorgesehen, wie die SPD-Landtagsabgeordnete Isabell Zacharias erläutert. (Foto: Robert Haas)

Mitdiskutieren und Ideen austauschen wollten viele, wenn auch keine Jugendlichen. Das ergab eine einfache Probe mit Handzeichen. Als alle "unter 20-Jährigen" aufgefordert wurden aufzuzeigen, blieben die Hände still. Dafür regten sie sich um so fleißiger, als die Gruppe der "unter 30-Jährigen" abgefragt wurde - sie machten knapp die Hälfte der Anwesenden aus. Die Bandbreite ist groß: Musiker sind ebenso gekommen ebenso wie Konzertveranstalter und Vertreter Münchner Kulturinstitutionen und der Stadtverwaltung.

"Das Education-Programm muss genauso gut werden wie die Akustik, wir brauchen ein Kultur-Vermittlungsprogramm für jedes Alter, barrierefrei und für ganz Bayern", forderte Isabell Zacharias, die kulturpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Als "Hausaufgabe" solle sie für den Politischen Beirat der Stiftung "Neues Konzerthaus München", in dem auch Berghofer-Thomas sitzt, ein Konzept entwerfen mit Vorschlägen für die derzeit auf 200 Quadratmeter veranschlagte Fläche für Bildungsarbeit und Jugendaktivitäten. Von einer "Inspirationsreise" durch neuere Konzerthäuser in Luzern, Paris, dem finnländischen Lahti und Hamburg brachte die Landtagsabgeordnete die Erkenntnis mit, dass in puncto Education-Programm Paris die schönsten Räumlichkeiten für junge und alte Besucher biete: "Farblich ansprechende, total gemütliche Räume, in denen Instrumente stehen, die man je nach Lust benutzen kann oder auch nicht, loungeartige Sitzecken, in denen Einzelne oder ganze Schulgruppen sich niederlassen können, um sich auszuruhen oder zu essen", berichtet Zacharias.

Ideen für die Umsetzung sammelte Matthias Fischer, der Popmusik-Beauftragte vom Bezirk Oberbayern. (Foto: Robert Haas)

Ähnliche Visionen entstehen denn auch in den Workshops im Laufe des Abends: Kein geschlossener Kulturtempel solle das Konzerthaus sein, sondern "ein Ort für mich", in den man sich auch als junger Mensch traue hineinzugehen. Dazu gehörten so elementare Dinge wie ein einladender Vorplatz und beim Eingang ein freundlicher Erstkontakt, also niemanden, der einen schon an der Kasse oder im Foyer komisch anschaue, wenn man mit Rucksack das Foyer betrete. Die Education-Räume selbst sollten großzügig und flexibel gestaltet und mit Multimedia-Tools ausgestattet sein. Unter dem Stichwort "Meine Musik" wurde die Forderung formuliert, neben klassischer auch genreübergreifende Musik zu bieten. Nicht nur zum Hören, sondern auch als "Spielplatz" zum Tun und Machen.

Man müsse bei der Vermietung der kleineren Säle auch auf die Preisgestaltung achten, fordert ein Vertreter des Veranstalters Target Concerts. Schließlich könne er jungen Besuchern keine Karten für 70 Euro verkaufen. "Das ist wichtig, deshalb kosten die Karten für unser Oben-Ohne-Festival auf dem Königsplatz auch nur drei Euro", stimmt Berghofer-Thomas zu. Zur Preisgestaltung zähle für sie aber auch die Gastronomie: "Lachshäppchen für zehn Euro wie in der Oper, das geht für ein junges Publikum einfach nicht."

Er habe "sehr viel gelernt", sagt Manfred Wutzlhofer am Ende. Er sitzt im Vorstand der Stiftung Neues Konzerthaus und hatte schon vor Wochen einen Wunsch an Berghofer-Thomas, die Jugendkulturexpertin des KJR: Noch vor der Sommerpause brauche er "etwas Fassbares" für das Education-Programm - um potenzielle Förderer zu gewinnen.