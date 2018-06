17. Juni 2018, 21:51 Uhr Fahrt endet im Graben Lastwagen kippt um

Die 17 Tonnen schwere Ladung war schlecht gesichert

Von Bremen nach Italien über Unterbuchen - diese Fahrt endete für einen Lastwagenfahrer im Straßengraben. Der 45-Jährige war am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Staatsstraße von Königsdorf in Richtung Unterbuchen unterwegs. Nach einer Linkskurve geriet der Lastwagen laut Polizeibericht nach rechts aufs Bankett. Dieses gab nach und das Fahrzeug rutschte in den Graben und fiel um. Die Ursache dürfte ersten Ermittlungen zu Folge ein Verrutschen der ungesicherten Ladung sein: Fotovoltaik-Module mit einem Gesamtgewicht von etwa 17 Tonnen. Der Fahrer blieb unverletzt. Aus dem Tank der Zugmaschine trat Diesel aus und versickerte. Die Feuerwehren Bad Heilbrunn, Oberbuchen, Bad Tölz sowie das Wasserwirtschaftsamt Weilheim waren am Unfallort. Die Straße wurde gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 100 000 Euro geschätzt.