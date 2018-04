3. April 2018, 18:47 Uhr Universität Predigten zu Ehren Romano Guardinis

Mit einer Predigtreihe in der Universitätskirche Sankt Ludwig in München würdigt die Erzdiözese München und Freising den Religionsphilosophen Romano Guardini (1885-1968). Der Theologe, dessen 50. Todestag sich 2018 jährt, ist einer von zwei Seligsprechungskandidaten des Erzbistums. Den Auftakt der Reihe macht am 8. April die Philosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz von der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz in Österreich. Sie befasst sich mit dem Thema "Der Leib ist der Lieblingsweg der Gnade". Am 22. April wird Johannes Modesto, der das Seligsprechungsverfahren für Guardini als Postulator begleitet, über "Guardini und die Weiße Rose" sprechen. Die Gottesdienste, die jeweils um 11.30 Uhr beginnen, gehören zur wöchentlichen Reihe der Universitätsgottesdienste. Guardini wirkte von 1949 bis 1962 als Universitätsprediger in Sankt Ludwig.