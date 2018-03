14. März 2018, 18:55 Uhr Szene München Bilder aus Katzentinte

Wie Kampf, Körper-Kunst und Cocktails zusammenpassen

Von Philipp Crone

Bei "Ink & Drink" kann man auf unappetitliche Vorstellungen kommen. Es handelt sich allerdings nicht um einen Cocktail mit Tinte, sondern um eine Messe, die am 23. März in München erstmals stattfindet. Dabei werden sowohl das Tattoo-Gewerbe, die Bar-Branche als auch Vertreter des Kampfsports "Mixed Martial Arts" zu einer gemeinsamen dreitägigen Veranstaltung in München laden. Ein Höhepunkt dieser Messe ist Tattoo-Model Kathrin Tölle, die sich in der Szene Makani Terror nennt. Tölle wird tätowiert. Das ist zwar so erwartbar wie der Spitzname, aber die Tinte ist das Besondere: Die stammt aus den Haaren ihrer Katze. Kein Witz, sondern Weltneuheit. Verspricht also, eine Messe zu werden, die unter die Haut geht. Warum aber in München? An welche Zielgruppe in der Stadt wollen sich die Veranstalter wohl wenden?

An diejenigen vielleicht, die nach dem harten Tag im Büro ins Studio gehen, um sich den Frust über den Chef aus den Armen zu prügeln, sich anschließend mit einem eigens für sie vom Barkeeper entworfenen und benannten Drink ("Wie war's im Büro, Lust auf einen kräftigen Jürgen?") an den Tresen hocken, um dabei wenigstens das Bergpanorama auf dem Unterarm zu bewundern, wenn man schon nicht in den Alpen sein kann.

Oder an eine weitere große Gruppe von Münchnern, die regelmäßig nach einer kleinen und nicht weiter bemerkenswerten Schlägerei über einen freien Parkplatz am Gärtnerplatz zügig einen Drink brauchen, um sich zu überlegen, mit welchem Tattoo sie die kleine Narbe von dem Gerangel gerade kaschieren können. Aber auch die Gäste sind gefragt, die üblicherweise nach sieben Cocktails die super Idee haben, sich zum Beispiel ein Warzenschwein auf die Backe stechen zu lassen, und wenn der Rausch nachlässt, dringend den Tattoo-Meister nach allen Regeln der Mixed-Martial-Arts-Kunst vermöbeln wollen.

Das ist natürlich alles reine Fantasterei. Die wahre Zielgruppe der Messe-Betreiber kennt jeder: Die immer zahlreicheren Münchner, die in Box-Vereinen bayerische Techniken wie das Schäffler-Tänzeln oder das schwingende Schuhplattln trainieren, danach einen Obadzda-Tonic mit Weißwurst-Likör zu sich nehmen und dabei das Siegestor-Tattoo auf der Wade anlächeln, mit Tinte aus den Haaren von echten Münchner Löwen.