5. April 2018, 12:32 Uhr Reichenbachbrücke Obdachlosenlager in Brand gesetzt

Vier Männer konnten sich retten, ihre Schlafstätte brannte komplett ab. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag ein Obdachlosenlager unter der Reichenbachbrücke angezündet. Verletzt wurde niemand. Vier Männer im Alter zwischen 24 und 53 Jahren konnten sich aus dem Lager ins Freie retten, teilte die Polizei mit. Ihre Schlafstätte brannte vollständig ab.

Als tatverdächtig, die Unterkunft in Brand gesetzt zu haben, gelten zwei nicht näher bekannte Männer. Sie wurden in unmittelbarer Nähe des Feuers gesehen, einer hielt nach Polizeiangaben einen brennenden Gegenstand in der Hand, beide sollen Gegenstände in die Flammen geworfen haben.

Das Feuer brach kurz vor ein Uhr aus. Zeugenangaben zufolge waren laute Knallgeräusche zu hören. Da an der Brücke Beton abplatzte, wird der entstandene Schaden auf 25 000 Euro geschätzt. Die Tragfähigkeit ist nicht beeinträchtigt.

Einer der beiden Unbekannten wird auf 25 Jahre geschätzt. Einer trug eine dunkle Kapuzenjacke, der andere Sportbekleidung und eine ausgewaschene, hellblaue Trainingsjacke. Hinweise nimmt die Polizei unter 089/2910-0 entgegen.