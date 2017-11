17. November 2017, 11:43 Uhr Olympiahalle Jamiroquai bricht Show in München ab









Bereits bei seinem ersten Song wirkt Sänger Jason Kay schon ein wenig desorientiert. Mitten im zweiten Stück bricht er ab und sinkt auf die Knie.

Von Ralf Dombrowski

Stimmung ist etwas anderes. Jedenfalls mühte sich das DJ-Keyboard-Duo Purple Disco Machine rund eine Stunde lang, die Besucher der Olympiahalle in eine gelassene Party-Atmosphäre zu bringen. Das wäre auch ein passender, sanft sich steigernder Einstieg gewesen, wäre dann nicht alles anders gekommen. Denn als die zehnköpfige Band nach einem Video-Intro auf die Bühne kam und Jason Kay zum Mikrofon griff, wurde schnell klar, dass etwas nicht stimmte. Den Eröffnungssong "Shake It On" hielt der Sänger noch durch. Zwar wirkte er ein wenig desorientiert auf der Bühne und ließ seine futuristische Narrenkappe mehrfach aufleuchten, bevor er sein Lamento begann. Es sei so schlimm, meinte er, all die Leute hier, die extra seinetwegen gekommen seien, und er habe seine Stimme verloren.

Tatsächlich krächzte Jamiroquai hörbar angeschlagen und wand sich auf der Bühne, ging mehrfach auf die Knie, was der an sich traurigen Situation eine absurde Note gab. Mehr rhetorisch als realistisch fragte er ins Publikum "Was soll ich tun?", bekam natürlich die Antwort "Weitermachen!" und versuchte es mit einem zweiten Stück, das sich allerdings angesichts kaum vorhandener Stimme zu einer Art Dub-Version entwickelte. Danach war klar: Das war es für diese Runde. Ein Vertreter des Veranstalters griff zum Mikrofon, versicherte, dass schnellstmöglich ein Nachholtermin gefunden werde und die Eintrittskarten vorerst ihre Gültigkeit behielten.

Vereinzelt war das A-Wort aus dem Publikum zu hören. Insgesamt gab es aber wenig Protest. Der Künstler verneigte sich auch bei wieder angeschaltetem Hallenlicht auf der dunklen Bühne noch ein paar Mal demütig vor dem Publikum. Am Freitagmorgen folgte eine kurze entschuldigende Stellungnahme des Managements, in der es hieß: "Es tut uns sehr leid, das die Show in München nicht fortgesetzt werden konnte, weil Jay seine Stimme verloren hat. Er war am Boden zerstört, dass er nicht weitermachen konnte und entschuldigt sich von ganzem Herzen bei seinen Fans. Wir suchen nach Möglichkeiten für einen Ersatztermin und weitere Stellungnahmen folgen, sobald wir mehr Neuigkeiten haben."

Kein Wort darüber, dass man das Konzert bereits im Vorfeld hätte absagen oder verschieben und damit tausenden Zuhörern in der Olympiahalle das eigenartige Spektakel des Scheiterns ersparen können. Kein Wort auch darüber, wie es um die folgenden Tourneetermine, um den allgemeinen Gesundheitszustand des Künstlers steht. Denn derart spektakulär will normalerweise niemand zeigen, dass er offenbar das Gespür für die eigene Belastbarkeit verloren hat.