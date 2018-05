3. Mai 2018, 19:05 Uhr Oktoberfest Securitas auf der Wiesn

Von fjk

Der Sicherheitsdienst auf dem diesjährigen Oktoberfest wird in diesem Jahr von der Münchner Securitas GmbH übernommen. Das teilte die Gesellschaft jetzt nach Ende der öffentlichen Ausschreibung mit. Die Securitas hatte das Festgelände schon 2014 und 2015 gesichert und war auch zuvor schon in Festzelten im Einsatz gewesen. Die Münchner GmbH ist Teil des börsennotierten, schwedischen Securitas-Konzerns. In den vergangenen beiden Jahren war der Essener Sicherheitsdienst Kötter von der Stadt beauftragt worden, weil es im Raum München einen Engpass an Sicherheitskräften gegeben hatte und auf dem freien Markt kein anderer Dienstleister zu finden war.