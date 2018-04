19. April 2018, 20:06 Uhr Nachruf auf Dieter Lattmann Ein Literat mit sozialer Verantwortung

Der Schriftsteller und ehemalige Bundestagsabgeordnete Dieter Lattmann ist im Alter von 92 Jahren gestorben

Von Sabine Reithmaier

Dieter Lattmann gab sich keinen Illusionen hin. Es sei sehr mühsam und schwierig, sich und seinen Ruhm selbst zu überleben, sagte der Schriftsteller im vergangenen Oktober. In der Seniorenresidenz im Münchner Norden, in der er seit einigen Jahren lebte, würden die jüngeren Mitbewohner ihn als Autor schon gar nicht mehr kennen. Aber das nahm er - wie so vieles in seinem Leben - gelassen hin. Jetzt ist Dieter Lattmann gestorben.

Mit dem Schreiben hatte er zu dem Zeitpunkt bereits aufgehört. ...