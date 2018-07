6. Juli 2018, 18:44 Uhr München heute Tarifreform beim MVV / Demo gegen CSU-Spitze / Alleingelassener Rollstuhlfahrer

Von Sara Maria Behbehani

Die CSU hat mit dem unionsinternen Asylstreit vielerorts für Kopfschütteln gesorgt. Die Diskussionen um das Auftreten von Horst Seehofer haben ihren Weg an die deutschen Esstische gefunden. Und der Unmut über das Gebaren einer Partei, die sich christlich nennt und doch nicht nach den Grundsätzen des Christentums zu handeln scheint, wird immer lauter.

Meine Kollegen Philipp Crone, Thomas Schmidt und Kassian Stroh haben sich in das Herzland der Münchner CSU, nach Trudering, in die Kirche St. Franz Xaver begeben und stießen dort auf Fürbitten für Flüchtlinge und Seenotretter, die auch wie Gegenbitten gegen die CSU klangen. "Der Protest hat die Kanzel erreicht. Aber dort endet er nicht", schreiben sie und machen sich auf einen Streifzug durch eine Szene, in der sich der Widerstand gegen die Politik der CSU formiert.

Wer genau hinsieht, der weiß, dass der öffentliche Protest schon früher seinen Anfang nahm. Dass in München im Mai bereits mehr als 30.000 Menschen gegen das geplante Polizeiaufgabengesetz auf die Straße gingen, zeigt, dass sich Wut und Unzufriedenheit unter den Bürgern ausgebreitet haben. Und die nächste Großdemo in der Stadt ist bereits am 22. Juli geplant, dann heißt es: "#ausgehetzt - Gemeinsam gegen die Politik der Angst".

Das Wetter: Wolken und Sonnenschein wechseln sich ab. Meist bleibt es bei bis zu 25 Grad aber trocken.

MVV verabschiedet sich von allen Ringen Von 2019 an gibt es nur noch eine Zone in der Stadt und sechs im Umland. Die Monatstickets kosten dann deutlich weniger als ursprünglich geplant. Das ist die größte Tarifreform seit 1972. Zum Artikel

Rollstuhlfahrer saß hilflos im Regen Zahlreiche Passanten liefen an einem hilflosen Rollstuhlfahrer am Münchener Hauptbahnhof vorbei. Erst nach zwei Stunden alarmierte ein Zeuge die Polizei. Zum Artikel

LMU-Studenten wünschen sich vor allem einen neuen Studienausweis Die Studenten der Ludwig-Maximilians-Universität erklären in einer Umfrage, was sie von ihrer Hochschulleitung erwarten. Zum Artikel

Unteren Isartal: Die SZ hat einen neuen Mitarbeiter - und der braucht noch einen Namen Der Große Brachvogel zählt zu den seltensten Vogelarten in Bayern und ist Gegenstand eines neuen, aufwendigen Forschungsprojekts, das der Landesbund für Vogelschutz dieser Tage gestartet hat. Die SZ begleitet einen jungen Großen Brachvogel auf seinem Winterflug in den Süden. Aber: Das Tier braucht noch einen Namen. Helfen Sie uns, den richtigen zu finden. Zum Artikel

