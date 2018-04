12. April 2018, 18:55 Uhr Lokalrunde Premieren mit Bier und Wein

Von Franz Kotteder

Normalerweise heißt es in der Kreditabteilung einer Bank, wenn man als Neuling Geld für ein Wirtshaus braucht: "Gastronomie und Gebrauchtwagenhandel machen wir nicht." Insofern ist es schon eine Leistung, dass die zwischen 22 und 28 Jahre alten Geschwister Jakob, Theresa und Xaver Portenlänger für ihren Wirtshaustraum doch tatsächlich Geld bekamen. Andererseits sind die drei die Sprösslinge der Betreiber des Grünwalder Alten Wirts nebst angeschlossenem Biohotel. Insofern hatten sie doch einen gewissen Vertrauensvorschuss für ihr Projekt Xaver's. Das verwirklichten sie im ehemaligen Zwingereck, einer traditionsreichen Augustiner-Wirtschaft im Herzen der Stadt, deren Pächter im vergangenen Jahr aufhörte. Am Mittwoch dieser Woche wurde sie mit Stubnmusi und vielen jungen und ein paar älteren Menschen in Tracht wieder aufgemacht, und siehe da: Der Xaver erstrahlt in schönstem Glanze neu, mit einem mehr als satten Grün an der Decke und oberhalb der holzvertäfelten Wandverkleidung, die man lediglich abgeschliffen hat. Die Halbe Bier kostet nur 3,70 Euro, auf der Karte stehen neben Klassikern wie dem Schweinsbraten (12,80 Euro), dem Wurstsalat (8,50) und der Goldforelle (17,50) auch Ungewöhnlicheres wie ein bayerisches Saiblings-Ceviche auf bunter Beete (9,00) oder eine Topinamburcremesuppe mit geräucherter Entenbrust (5,50). Der Wirtsgarten vor dem Haus hat zudem noch 100 schöne Sitzplätze (Rumfordstraße 35, täglich außer Montag, 11.30 Uhr bis Mitternacht, www.xaver-s.de,Telefon 0 15 7-71 49 03 13).

Und noch eine Premiere: An diesem Wochenende findet in der alten Kongresshalle erstmals die Weintour München statt, eine Messe mit gut 600 Weinen aus 13 deutschen Weinregionen (Theresienhöhe 15, Eintritt pro Tag 15 Euro, Samstag, 14. April, 12-19 Uhr, Sonntag, 15. April, 12-18 Uhr, www.weintour.net).