5. April 2018, 18:51 Uhr Lokalrunde Neues mit Wein

Kulinarisch Hochwertiges steht etwa beim Charity Dinner im Eataly und bei der Winzer-Elite von Dallmayr auf dem Plan

Von Franz Kotteder

Der große Satiriker und Kulinariker Gerhard Polt spottete ja schon mal über ein "Benefiz-Lobster-Festival zugunsten der Tiramisu-Geschädigten", aber nichtsdestoweniger hat so ein Charity Dinner natürlich schon seine Berechtigung und seinen Sinn. Im Eataly in der Schrannenhalle findet am kommenden Mittwoch ein solches statt, die Einnahmen werden an die interkulturelle Stiftung Kolibri gehen. Bei Kolibri arbeiten rund 40 Münchner auf ehrenamtlicher Basis mit und unterstützen Flüchtlings- und Integrationsprojekte. Die Küchenchefs Daniel de Vita und Andrea Bombardi haben ein achtgängiges Menü kreiert; unter anderem gibt es Krabbenfleisch auf Topinamburcreme und Forellenkaviar, Tintenfisch mit Blutwurst gefüllt sowie Rehfilet mit Sellerie-Mascarpone-Risotto. Die Weine werden vom Eataly-Sommelier Martin del Vecchio ausgewählt und sind im Menüpreis von 85 Euro enthalten (Blumenstraße 4, Mittwoch, 11. April, 19 Uhr, 85 Euro, Tickets im Eataly am Infopoint oder über www.eventbrite.de).

Mit Wein wird auch Christoph Mezger künftig mehr zu tun haben. Der ehemalige Chefkoch von Münchens bestem Vegetarier, dem Tian, hat jetzt im Vinipuri 2.0 im Westend angeheuert und darf endlich zeigen, was er mit Fisch und Fleisch so anstellt. Mitte April soll es losgehen (Fritz-Endres-Straße 4, www.vinipuri.com).

Wein, zum Dritten: Es gibt Weinmessen fürs ganz große Publikum und es gibt Weinmessen für Kenner. Zu letzteren zählt eindeutig die Winzer-Elite von Dallmayr. Das Feinkosthaus lädt am Samstag wieder ein zur Verkostung (und Bestellung, der Eintrittspreis wird verrechnet, wenn man mindestens zwölf Flaschen kauft). Zu Gast sind fast 40 Spitzenwinzer aus Deutschland und Österreich mit ihren besten neuen Weinen (Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15, Samstag, 7. April, 13 bis 17 Uhr, Eintritt: 25 Euro).