10. Januar 2018, 21:48 Uhr Unterhaching Vier Verletzte auf der A 8









Bei einem heftigen Auffahrunfall auf Höhe der Anschlussstelle Unterhaching-Ost haben sich am späten Dienstagabend auf der Autobahn A 8 mehrere Personen Verletzungen zugezogen. Mit hohem Tempo war ein BMW X 5, der von der Auffahrt in Richtung München kam, auf einen Mercedes der A-Klasse aufgefahren. Dabei wurde das Heck des Mercedes komplett eingedrückt, die Schäden am BMW waren eher gering. Wohl infolge eines Schocks fuhr der Mercedes-Fahrer noch etwa 700 Meter weiter und kam kurz vor der Unterführung am Landschaftspark auf dem Standstreifen zum Stehen. Die Feuerwehr Ottobrunn, die wegen einer falschen Ortsangabe zunächst auf die A 99 beordert worden war, forderte die Kollegen der Feuerwehr Unterhaching an. Da die Rettungskräfte bei den Insassen Wirbelverletzungen nicht ausschließen konnten, trennten sie die Türen sowie das Dach des Fahrzeugwracks ab, um die Verletzten schonend aus dem Auto zu heben. Insgesamt wurden in beiden Fahrzeugen vier Personen verletzt. Die Autobahn blieb wegen der Rettungsaktion in Richtung München bis nach Mitternacht komplett gesperrt.