28. Dezember 2017, 21:50 Uhr Unterhaching Pyrotechniker geben Ratschläge









Der Name sagt eigentlich schon alles: Die Firma Himmelsschreiber verkauft in Unterhaching seit mehr als 25 Jahren Feuerwerksartikel. Sie ist Mitglied im Pyrotechniker-Verbund Oberbayern und im Sprengverein in Bayern. An Sachverstand dürfte es also nicht fehlen. Wer nun von dem Wissen mit Blick auf das bevorstehende Silvesterfeuerwerk profitieren will, kann am Freitag, 29. Dezember, auf den Parkplatz von Pflanzen Kölle am Grünwalder Weg kommen. Dort findet von 18 Uhr an das traditionelle Vorschießen mit neuen Silvester-Feuerwerksartikeln statt. Dort geben staatlich geprüfte Großfeuerwerker Ratschläge zum sicheren Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Die Veranstaltung ist kostenlos.