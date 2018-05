4. Mai 2018, 21:49 Uhr Unterhaching Kulturtage bei St. Birgitta

An diesem Wochenende heißt das Motto in der Pfarrgemeinde St. Birgitta, Parkstraße 11, wieder: "Spaß, Kultur und dabei Gutes tun". Die Besucher erwartet am Samstag von 14.30 Uhr an und am Sonntag von 10 Uhr an eine Mischung aus Musik, Kabarett und Tanz. Heuer dürfen sich die Klinik Clowns sowie die Initiative der Johanniter Lacrima auf eine Spende freuen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.kulturtage.net.