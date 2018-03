20. März 2018, 21:56 Uhr Unterhaching Jugendliche fahren ans Meer

Die Jugendkulturwerkstatt Unterhaching bietet in den Pfingstferien eine erlebnisreiche Woche in Venetien am Meer an. Von Samstag 26. Mai, bis Sonntag, 3. Juni, ist für Jugendliche von 14 bis 18 Jahren im Camping-Dorf in Rosalina Mare neben dem obligatorischen Sandstrand jede Menge geboten. Geplant sind Ausflüge unter anderem nach Venedig. Sportlich betätigen kann man sich beim Kanu- oder Kajakfahren, Bogenschießen und einer Biketour. Die Teilnahme kostet 299 Euro. Informationen gibt es unter www.jkwuhg.de oder telefonisch unter 089/611 36 68.