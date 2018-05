2. Mai 2018, 21:50 Uhr Unterhaching Babar, der kleine Elefant

Nach Jean de Brunhoff mit Musik von Francis Poulenc

Unterhaching - Wenn man einen großen, ausgewachsenen Elefanten betrachtet, kann man sich kaum vorstellen, dass das riesige Tier auch einmal als Baby zur Welt kam. Mit diesem Bild vor Augen wirken die Dickhäuter allerdings gleich wesentlich nahbarer und gar nicht mehr so gigantisch. Erfahrbar wird das an diesem Freitag, 4. Mai, wenn das "Concierto München" im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching das musikalische Figurentheater "Die Geschichte von Babar, dem kleinen Elefanten" von Jean de Brunhoff nach Kompositionen von Francis Poulenc aufführt. Die Vorstellung für Kinder von sechs Jahren an und ihre Eltern beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es bei Reservix oder bei München-Ticket.