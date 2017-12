27. Dezember 2017, 22:10 Uhr Unterföhring Winterliche Herausforderung









Unterföhring - Die Weihnachtsferien auf dem Sofa zu verbringen, dafür gibt es in Unterföhring nun keine Entschuldigung mehr. Denn die 300 Quadratmeter große Eisfläche vor dem Bürgerhaus an der Münchner Straße 65 bietet Jung und Alt, Familien und Freunden Gelegenheit, zum ausgiebigen Eislaufen an der frischen Luft. Ein Bild wie aus alten Zeiten tut sich hier auf: Buden mit Punsch und kulinarischen Kleinigkeiten, Eisläufer, die zur Musik elegant ihre Runden drehen, und solche, die sich nur recht unsicher auf den Kufen halten. Noch bis Sonntag, 7. Januar, kann man sich dieser winterlichen Herausforderung täglich von 11 bis 19 Uhr stellen und womöglich eine ganz neue Leidenschaft entdecken. Selbst für diejenigen, denen es am Material fehlt, ist gesorgt. Schlittschuhe verschiedener Größen können nämlich gegen eine Gebühr von fünf Euro ausgeliehen werden.