19. April 2018, 21:58 Uhr Unterföhring VHS feiert Richtfest

Im Frühjahr 2019 soll das neue Unterföhringer Kulturhaus, in dem die Volkshochschule und die Musikschule ihren Sitz finden werden, in Betrieb gehen. Derzeit sieht es gut aus, dass dieser Zeitplan eingehalten werden kann: Am Mittwoch feierten die Beteiligten Richtfest. Mit einer Brotzeit und frisch gezapftem Bier bedankte sich die Gemeinde bei den am Bau beteiligten Firmen und ihren Mitarbeitern. Auch ein kleiner Richtbaum wurde traditionsgemäß aufs Dach des Hauses gesetzt. Das Bildungszentrum in der neuen Unterföhringer Ortsmitte wird nach derzeitigen Schätzungen etwa 28 Millionen Euro kosten.