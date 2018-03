14. März 2018, 22:10 Uhr Unterföhring Josefi-Singen am See

Nach der großen Resonanz im Vorjahr lädt der Männergesangsverein Unterföhring am Montag, 19. März, zum Josefi-Singen in den Gasthof am Feringasee ein. Von 19 Uhr an wird Rainer Wiedemann wieder viele bekannte Volkslieder für alle singbegeisterten Gäste beim offenen Wirtshaussingen anstimmen.