17. April 2018, 21:54 Uhr Unterföhring Führungen durch neue Kita

Das neue Haus für Hort-, Mittagsbetreuung und Kindergarten an der Straßäckerallee 15 in Unterföhring öffnet seine Türen. Seit den Weihnachtsferien werden hier Schüler aus der Gemeinde betreut. Wer das Haus kennenlernen möchte, hat dazu am Freitag, 20. April, von 16 Uhr an Gelegenheit. Die Kinder singen und zeigen Tänze, es gibt Führungen und ein Kuchenbuffet.