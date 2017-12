29. Dezember 2017, 22:14 Uhr Taufkirchen Willkommenim Ballsaal









Taufkirchen - Zu manchen Anlässen darf es schon ein bisschen vornehmer zugehen. Der Jahreswechsel ist in der Regel so ein Anlass. Während man sich sonst in Clubs oder Wirtshäusern vergnügt, kann es zu Silvester ruhig auch mal eine Gala sein. Das heißt jedoch nicht, dass es sich dabei um eine verstaubte, unzeitgemäße Veranstaltung handeln muss. In Taufkirchen jedenfalls ist dafür gesorgt, dass in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar jeder auf seine Kosten kommt. Unter dem Motto "Willkommen im Ballsaal" steigt nämlich von 19 bis 3 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum am Köglweg 5 die große Silvestergala 2017 mit Musik und Tanz. Dabei sorgt das "Blue Moon Orchestra" mit Evergreens und aktuellen Hits für die nötige Stimmung. Ob Swing, Pop, Rock oder Schlager wird bei einem reichhaltigen Buffet für jeden Geschmack etwas dabei sein. Durch das Programm, das um Mitternacht mit einem Feuerwerk zum Höhepunkt kommt, führen die Komödianten Matthias Schortmann und Lothar Beyerlorzer als "Stan & Hardy". Karten gibt es bei München Ticket oder eine Stunde vor Beginn an der Abendkasse.