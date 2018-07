15. Juli 2018, 22:08 Uhr Taufkirchen SPD redet über Ideen

Die Taufkirchner Sozialdemokraten schreiben an ihrem Programm für die Kommunalwahl 2020. Über die Inhalte möchten sie mit den Bürgern an zehn Terminen diskutieren. Diese "Ideendialoge" finden immer montags im SPD-Bürgerbüro, Eschenstraße 52, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Am 16. Juli geht es um Verkehr und Mobilität, am 30. Juli um Umwelt, am 13. August um Soziales, Kultur und Engagement, 28. August um Sicherheit und Ordnung, am 3. September um Gesundheit, am 1. Oktober um Sport, am 15. Oktober um Planen, Bauen und Gemeindeentwicklung, am 29. Oktober um Digitalisierung und Innovation, am 5. November um Arbeit, Wirtschaft und Finanzen und am 12. November um Bildung und Erziehung.