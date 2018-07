6. Juli 2018, 22:07 Uhr Taufkirchen Hilfe im Repair-Café

Wenn der Toaster nicht mehr toastet oder der Staubsauger nicht mehr saugt, ist guter Rat teuer. Hilfe, noch dazu kostenlose, bietet in diesen Fällen das Repair Café in Taufkirchen im Bürgertreff in der Eschenpassage an. Am Samstag, 14. Juli, stehen dort von 14 bis 17 Uhr fachkundige Helfer zur Verfügung, die an Ort und Stelle die kaputten Geräte auseinandernehmen und, wenn möglich, wieder funktionstüchtig machen. Während der Reparatur gibt es Kaffee und Kuchen. Informationen unter www.vhs-taufkirchen.de.