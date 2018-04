19. April 2018, 21:58 Uhr Taufkirchen Gemeinsam reparieren

Wer Lust hat, Kaputtes wieder ganz zu machen, ist am Samstag, 21. April, im Repair-Café der Volkshochschule von 14 bis 17 Uhr richtig. Im Bürgertreff in der Eschenpassage stehen Helfer beim Reparieren von allem, was nicht mehr funktioniert, kaputt oder beschädigt ist, tatkräftig zur Seite. Da werden winzige Löcher in der Wolljacke zugenäht oder Fahrräder repariert. Auch Elektrogeräte können wieder in Schuss gebracht werden. Weitere Informationen gibt es bei der VHS Taufkirchen(Telefon: 089/61 45 14-0, E-Mail: info@vhs-taufkirchen.de oder www.vhs-taufkirchen.de).