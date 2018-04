22. April 2018, 21:59 Uhr Sauerlach Karambolage auf der A 995

Weil er zwei Promille Alkohol im Blut hatte, hat ein 42-jähriger Autofahrer am Samstagabend auf der Autobahn A 995, kurz vor der Anschlussstelle Sauerlach, einen Verkehrsunfall verursacht. In Fahrtrichtung Süden war er mit seinem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Gegenlenken geriet er ins Schleudern und touchierte dabei einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Kleinwagen, ehe er frontal in die Mittelleitplanke prallte und schließlich auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Die Fahrerin des gerammten Autos, eine 53-jährige Münchnerin, verlor durch den Zusammenstoß ebenfalls kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die rechte Leitplanke, bevor sie am Seitenstreifen anhalten konnte. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu, weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde nach einer Blutentnahme sichergestellt.