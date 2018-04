16. April 2018, 23:26 Uhr Sauerlach Ein Spielplatz für Altkirchen

Sauerlachs Bürgermeisterin will Eltern ihren Wunsch erfüllen

Von Vinzenz Neumaier, Sauerlach

Die Einwohner des Sauerlacher Gemeindeteils Altkirchen wollen einen eigenen Spielplatz. Mehr als 100 Bürger stellten deshalb einen entsprechenden Antrag an die Gemeinde Sauerlach. Diese soll sich um den Bau kümmern. Ob die Gemeinderäte diesem Ansinnen stattgeben, entscheidet sich bei der Gemeinderatssitzung an diesem Dienstagabend.

Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner (Unabhängige Bürgervereinigung) unterstützt jedenfalls das Vorhaben der Bürger aus Altkirchen und Umgebung. Bogner rechnet auch damit, dass die Gemeinderäte dem Spielplatz zustimmen werden.

Ein passendes Grundstück hat die Gemeinde bereits in Aussicht: An der Hauptstraße in Altkirchen steht laut Bebauungsplan ein Grundstück zur Verfügung. Dort könnte die Gemeinde den gewünschten Spielplatz errichten. Dieser soll, geht es nach den Wünschen der Altkirchener Eltern, so schnell wie möglich entstehen. Ihrem Antrag zufolge wünschen sie sich eine "zeitnahe Errichtung" des Spielplatzes.

Gründe für den Spielplatz sind nach Ansicht der Bürger eindeutig: Die bestehenden Spielplätze in der Gemeinde seien mehrere Kilometer weit weg, deshalb sind diese für viele Kinder nur schwer zu erreichen, schreiben sie in ihrem Antrag.

Radwege verlaufen zudem nicht durchgängig bis zu allen Nachbarorten. Bis jetzt müssten einige Eltern ihre Kinder deshalb mit dem Auto zu den Spielplätzen in der Umgebung fahren. Das habe zur Folge, dass Parkplätze oft verstopft seien, so lautet die Kritik der Bürger. Ein eigener Spielplatz in Altkirchen würde diese Probleme lösen.

Das Thema Altkirchener Spielplatz ist in der Gemeinde Sauerlach auch nichts gänzlich Neues. Ähnliche Pläne geisterten bereits vor zwei bis drei Jahren durch das Rathaus. Auch damals machten sich Altkirchener für einen Spielplatz im Ort stark. Die Gemeinde Sauerlach habe dann ein Grundstück etwas abseits von Altkirchen ins Auge gefasst, sagt Martin Sterflinger, Leiter des Umweltamts der Gemeinde. Dieses habe den Eltern allerdings zu weit außerhalb der Ortsgrenzen gelegen, deshalb sei der Spielplatz damals nicht realisiert worden, sagt Sterflinger.

Welche Spielgeräte auf dem Spielplatz in Altkirchen zum Einsatz kommen könnten, ist laut Bürgermeisterin Barbara Bogner noch nicht klar. Die Gemeinde Sauerlach werde dazu den regen Austausch mit den Eltern aus Altkirchen suchen, sagt sie. Eine Option sieht Bogner darin, den Spielplatz mit einem kleinen Fußballplatz zu kombinieren.