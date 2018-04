16. April 2018, 23:26 Uhr Putzbrunn Putzbrunner klauen Maibaum

Die Unterbrunner Burschen aus München genießen einen geradezu legendären Ruf als begnadete Maibaumdiebe. Kürzlich sollen sie ihr 67. Exemplar geklaut haben. Solche Erfolge rufen natürlich auch Nachahmer auf den Plan. Die Burschenvereine aus Harthausen und Putzbrunn haben am frühen Samstagmorgen in Berg am Laim den Baumstamm der Unterbrunner gestohlen. Der Baum sollte am 1. Mai am Grünen Markt aufgestellt werden. Eine kleine Unaufmerksamkeit, so teilte der Maibaumverein mit, habe den Dieben in die Karten gespielt - und weg war der bereits entrindete und gehobelte Rohling. Wie's der Brauch ist, wurde als Auslöse eine Brotzeit ausgehandelt: Am Mittwoch um 20 Uhr sollen jetzt die Harthauser und Putzbrunner Burschen den Maibaum zurückbringen.