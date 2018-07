11. Juli 2018, 22:09 Uhr Putzbrunn Helles und Unerhörtes

Kabarett, Jazz und Dokufilme bereichern den "Kulturort" Putzbrunn

Von Udo Watter, Putzbrunn

Wer früher intellektuell glänzen wollte, der zog sich einen schwarzen Rolli an und zitierte - ganz ohne Hilfe von Google oder Wikipedia - französische Existenzialisten wie Jean-Paul Sartre: "L'enfer, c'est les autres." Als Kabarettist gehört Michael Altinger zwar einem Milieu an, das schon qua Beruf der unterminierenden Wirkung der Digitalisierung aufs Gedächtnis trotzt, aber das mit Sartre hat er irgendwie falsch verstanden: "Das Helle, das sind immer die anderen", zitiert der Niederbayer frei. Ist sich aber gar nicht mehr so sicher, ob es nicht doch Beckenbauer war. "Gemeint ist jedenfalls unser dringender Wunsch, zu einer Lichtgestalt zu werden", so Altinger. In seinem Programm "Hell" geht der Träger des Bayerischen Kabarettpreises 2017 jedenfalls der Suche von Menschen mittleren Alters nach, "zumindest irgendwie doch noch mehr zu sein, als man bis heute ist". Er behauptet: "Zu keiner Zeit der Welt war man in unserem Alter noch so jung! Wir sind noch immer sexy und brauchbar!" Altinger gastiert kommenden Oktober in der Reihe "Kultur in Putzbrunn" im Bürgerhaus - sein Auftritt dürfte einer der Höhepunkte der Spielzeit sein, für die der Vorverkauf jetzt begonnen hat.

Organisator Erwin Bohlig, der gerne vom "Kulturort Putzbrunn" spricht, hat wieder eine attraktives Programm auf die Beine gestellt: mit Schwerpunkt Kabarett, aber auch der ein oder anderen Musikveranstaltung. Neben Altinger kommt etwa Wolfgang Krebs, der in "Watschenbaum-Gala" wieder mit vielen Zungen spricht, dabei natürlich auch denen der bayerischen Ministerpräsidenten von Stoiber über Seehofer bis Söder. Mit Herbert & Schnipsi, die ihr Best-of-Programm "Zeitreise mit Schlaglöchern" präsentieren sowie "Hans Well und die Wellbappn", die im November auftreten, gastieren weitere bewährte Kabarett-Größen in Putzbrunn. Maxi Schafroth ist dagegen ein Newcomer, der freilich sich auch schon Meriten erworben hat - er gewann 2017 den Musikpreis beim Bayerischen Kabarettpreis.

Ansonsten erfolgt am 15. Oktober noch eine halbszenische Aufführung der Oper "Don Pasquale" von Gaetano Donizetti. Und Jazz- und Swingfreunde können sich im November noch auf das Konzert des Pasadena Roof Orchestra freuen: Die britische Bigband, die unter anderem die Musik zu Josef Vilsmaiers Film "Comedian Harmonists" einspielte, hat vor allem die Klassiker aus der Goldenen Zeit der Swing-Ära im Repertoire.

Zum Auftakt der neuen Spielzeit in Putzbrunn wird ein besonderer Film gezeigt: "Ludwig II. - Unerhörtes ist geschehen" von Klaus Bichlmeier. Der Ottobrunner Filmemacher, der bei der Vorführung am 14. September anwesend sein wird, kommt darin zu dem Schluss, dass der "Kini" doch umgebracht wurde. Er hat im Laufe der Dreharbeiten Menschen getroffen, die seine Mordtheorie stützten. Ludwig II. hat zwar nicht behauptet, dass die anderen die Hölle seien (wie Sarte in der Originalversion des eingangs zitierten Satzes), aber besonders gesellschaftsfähig war er auch nicht. "Ein ewiges Rätsel bleiben will ich mir und anderen", ist sein berühmtestes Bonmot.

Karten im Vorverkauf gibt es über www.kupu.info oder telefonisch unter 089/925 817 30.