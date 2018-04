22. April 2018, 21:59 Uhr Pullach Trauer um Rudolf Kirchmayer

Die Feuerwehr Pullach trauer um Rudolf Kirchmayer. Vor wenigen Tagen starb das Ehrenmitglied im Alter von 80 Jahren. Rudi, wie ihn seine Kameraden nannten, trat der Feuerwehr Pullach im Dezember 1970 bei. Zuvor hatte er schon zehn Jahre lang bei der Freiwilligen Feuerwehr Sulzbach an der Donau (Landkreis Regensburg) aktiven Dienst geleistet und war dort Kreisbrandmeister. Auch im Landkreis München sprach sich schnell herum, dass mit Rudolf Kirchmayer ein außerordentlich kompetenter Kamerad nach Pullach gekommen war. Nach nicht einmal fünf Jahren wurde er auch hier zum Kreisbrandmeister bestellt. Als er im Jahr 1998 mit Erreichen der Altersgrenze aus dem aktiven Dienst ausschied, hatte er es bis zum Kreisbrandinspektor gebracht. In dieser Zeit leitete er zahlreiche Großeinsätze und stand den Feuerwehren im Landkreis zur Seite. Für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen wurde er mit nahezu allen Auszeichnungen geehrt, die der Freistaat und der Feuerwehrverband auf diesem Gebiet zu vergeben haben. Die Feuerwehr Pullach ernannte ihn zum Ehrenmitglied, der Landkreis zum Ehrenkreisbrandinspektor.

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung auf dem Friedhof Pullach findet am Dienstag, 24. April, um 9 Uhr in der Katholischen Kirche Heilig Geist in Pullach statt.