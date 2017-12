28. Dezember 2017, 21:50 Uhr Pullach Sicher in den Park









Pullach plant an B11 neue Ampel für Fußgänger und Radler

Die Gemeinde Pullach setzt sich für einen neuen sicheren Fußgängerüberweg über die B 11 ein. Wie Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) mitteilt, könnte es bereits im kommenden Jahr gelingen, dass an einer vierten Stelle die stark befahrene Wolfratshauser Straße ganz bequem und sicher überquert werden kann. Bisher ist das nur über die Brücke auf Höhe der Waldstraße möglich, durch die Unterführung an der Pater‐Rupert‐Mayer‐Straße sowie über den Fußgängerüberweg an der Saarlandstraße. An der Pater-Augustin-Rösch-Straße bei der Hannover Leasing GmbH existiere bereits eine Ampel für Fahrzeuge, schreibt Tausendfreund. Diese möchte die Gemeinde um eine für Fußgänger und Radler ergänzen.

Die größte Hürde auf dem Weg dorthin hat das Rathaus nach eigener Einschätzung genommen. Das Staatliche Bauamt hat bereits geprüft, ob diese den Verkehr auf der Bundesstraße negativ beeinflussen würde. Wie Tausendfreund schreibt, sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass dies nicht der Fall sei. Die Gemeinde habe für ihr Vorhaben sozusagen grünes Licht bekommen. Durch den sicheren Übergang soll laut Mitteilung der Gemeinde die Westseite der B 11 mit den angrenzenden Naherholungsmöglichkeiten, den Rad‐ und Fußwegen des Forstenrieder Parks, die Pullach unter anderem mit Buchendorf, Planegg und Fürstenried verbinden, und dem Pater-Rupert-Mayer-Schulkomplex besser erreichbar werden.