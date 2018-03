21. März 2018, 21:58 Uhr Pullach Sabine Horak vereidigt

Für den verstorbenen SPD-Gemeinderat Odilo Helmerich ist Sabine Horak am Dienstagabend in Pullach in das Gremium nachgerückt. Sie war bei der Kommunalwahl 2014 auf den ersten Platz nach den drei gewählten Sozialdemokraten gelandet. Fraktionssprecher Holger Ptacek sagte bei der Vereidigung Horaks zu Beginn der Sitzung: "Zu lange war ein Drittel unserer Plätze verwaist." Er freue sich, dass sie auf diesem breiten Sessel Platz nehme und die Lücke fülle, "nach 15 Jahren haben wir wieder eine Frau in unserer Fraktion". Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) betonte: "Auch wenn der Anlass ein trauriger ist, so ist es ein schönes Ereignis, dass jetzt Sabine Horak unserem Gremium angehört." Odilo Helmerich, der Ehemann der Bürgermeisterin, war im Februar im Alter von 68 Jahren gestorben.