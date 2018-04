19. April 2018, 21:58 Uhr Pullach Pflanzenbörse und Radlmarkt

Die Grünen laden an diesem Samstag, 21. April, von 10 bis 12 Uhr zur Pflanzenbörse und einem Radlflohmarkt am Wöllnerplatz in Großhesselohe ein. Wer seine Pflanzen gerne ersetzen möchte, kann sie mitbringen und gegen andere eintauschen. Außerdem können Räder, Fahrradzubehör sowie Ersatzteile verkauft oder verschenkt werden. Auch kleinere Reparaturen am Rad werden kostenlos angeboten.