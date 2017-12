22. Dezember 2017, 21:56 Uhr Pullach Konzert mit Sektempfang









Die Ungarische Kammerphilharmonie unter der Leitung von Antal Barnás unternimmt jährlich eine Neujahrskonzerttournee in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Am Samstag, 6. Januar, gastiert sie im Bürgerhaus Pullach. Der Klangkörper setzt sich aus Mitgliedern führender Budapester Orchester zusammen. In Pullach präsentieren sie Werke von Rossini, Puccini, Donizetti, Verdi, Lehár oder Johann Strauß Vater und Sohn. Die sängerischen Soloparts übernehmen die Sopranistin Katerina Beranova und der Tenor Claus Durstewitz. Das Konzert mit Sektempfang am Samstag, 6. Januar, beginnt um 20 Uhr.