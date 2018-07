5. Juli 2018, 22:00 Uhr Pullach Café auf der Burg Schwaneck eröffnet

Wo früher die Kleine Remise und in der Folge ein kahler Eingangsbereich in der Burg Schwaneck waren, schallt neuerdings vielfältiges Stimmengewirr durch das Gemäuer. Nach knapp einjähriger Renovierungszeit hat an dieser Stelle das Café Schwanthaler seinen Betrieb aufgenommen. "Früher hat man sich im Café International getroffen. Im Laufe der Zeit haben wir aber festgestellt, dass der Platz seitlich im zweiten Stock zu schwer zu finden war", erinnert sich Andreas Bedacht, der als Hausleiter für die Burg Schwaneck verantwortlich ist. Er freut sich, "dass wir unseren Gästen nun einen so attraktiven Platz der Begegnung bieten können." Doch das Café Schwanthaler ist viel mehr als ein neuer Treffpunkt in der Jugendbildungsstätte und Jugendherberge. Mit dem Ortswechsel trägt man den Leitmotiven Rechnung: gelebte Inklusion, erhöhte Servicequalität und verbesserte Sicherheit. "Vor allem letzteres ergibt sich automatisch, denn der qualifizierte Café-Dienst hat dank der zentralen Lage alles im Blick", erklärt Bedacht. Das Café bietet neben Getränken und kleinen Speisen die Beratung und Unterstützung von Gruppenleitern, einen Spät-Check-in und sogar kleine Führungen.