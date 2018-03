18. März 2018, 22:00 Uhr Ottobrunn Tanz in den Mai

Die Pfarrgemeinde St. Magdalena lädt Interessierte am Dienstag, 20. März, ein, gemeinsam meditativ in den Frühling zu tanzen. Getanzt wird von 19.30 Uhr bis 21 Uhr im Pfarrsaal an der Georg-Kerschensteiner-Straße 1. Zum Mitmachen sind keine Vorkenntnisse nötig.