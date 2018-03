14. März 2018, 22:10 Uhr Ottobrunn Feuer vor griechischer Taverne

Der Zaun eines griechischen Restaurants in Ottobrunn hat am Dienstagmittag plötzlich in Flammen gestanden. Das Feuer breitete sich rasch auch auf einen Anbau des Lokals aus. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Angestellte der Taverne in der Bahnhofstraße gegen 12.30 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem rückwärtigen Bereich des Grundstücks. Sie stellten fest, dass ein etwa zwei Meter hoher Holzzaun von innen brannte und ein hölzerner Anbau am Gebäude auch schon Feuer gefangen hatte. Hier hatten vormals Abfallbehälter gestanden. Die Mitarbeiter konnten mit einem Feuerlöscher und Wassereimern verhindern, dass sich die Flammen weiter auf das Gebäude ausbreiteten. Die gerufene Feuerwehr löschte den Brand endgültig. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine technische Brandursache wurde ausgeschlossen.