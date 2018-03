20. März 2018, 21:56 Uhr Ottobrunn Abfuhr von Gartenabfällen

Wohin mit dem Baumschnitt und dem Laub aus dem Garten? Die Gemeinde Ottobrunn bietet in der Woche von 9. bis 12. April wieder die Abholung von Grüngut an. Die Gartenabfälle müssen am Abfuhrtag bis 6.30 Uhr morgens gebündelt oder in Papiersäcken verpackt auf den Gehsteigen oder am äußersten rechten Fahrbahnrand bereitgestellt werden. Plastiksäcke sind nicht zulässig. Zum Zusammenbinden der Äste dürfen nur Schnüre aus Naturmaterialien verwendet werden. Die Abfuhr und Entsorgung geschieht - aufgrund der Lage Ottobrunns in der Quarantänezone rund um das Befallsgebiet des Asiatischen Laubholzbockkäfers - in Absprache mit der für die Bekämpfung zuständigen Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.