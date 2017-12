27. Dezember 2017, 22:10 Uhr Oberschleißheim Schön aufpassen









So schön und ganz schön gefährdet. Auf Baudenkmäler wie das Neue Schloss Schleißheim muss in der Silvesternacht besonders geachtet werden. Die Schlösserverwaltung weist darauf hin, dass rund um Bayerns Schlösser, Burgen und Residenzen keine Feuerwerkskörper abgebrannt werden dürfen. Raketen, Böller und Funkenflug könnten großen Schaden anrichten. Alle Schlösser sind übrigens am letzten und am ersten Tag des Jahres geschlossen. Ansonsten gelten die Winteröffnungszeiten.