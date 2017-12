22. Dezember 2017, 21:56 Uhr Oberschleißheim Grantiger Mutmacher









Die Welt ist schlimm. Die Antwort von Christian Springer darauf lautet: "Trotzdem!" Es ist der Titel seines aktuellen Kabarettprogramms, das er am Samstag, 13. Januar, im Bürgerzentrum Oberschleißheim präsentieren wird. Springer, bekannt geworden als grantelnder Fonsi und als Co-Moderator der BR-Sendung "Schlachthof" eine vertraute TV-Größe, gibt sich als Kämpfer, als einer, der bei aller Skepsis als satirischer Mutmacher auftritt. Einer, der sich auch im realen Leben einsetzt für soziale Zwecke, mit seinem gemeinnützigen Verein Orienthelfer. Karten gibt es in Oberschleißheim bei "Schreibwaren Heckenstaller", bei "Schreibwaren am Schloß" oder unter 089/ 315 01 03 sowie über www.muenchenticket.de.