3. Mai 2018, 21:53 Uhr Oberhaching Russische Klavierminiaturen

Modest Mussorgskis Zyklus "Bilder einer Ausstellung", eines der bedeutendsten Werke der russischen Klavierliteratur, beschreibt den Gang durch eine Ausstellung des Malers Victor Hartmann in zehn sehr unterschiedlichen, fantasievollen und farbenfrohen Klavierminiaturen. Der Pianist Michael Leslie wird die berühmte, 1874 entstandene Komposition am Samstag, 5. Mai, im Oberhachinger Bürgersaal beim Forstner spielen. Der in München lebende Australier gilt als kompromissloser Sachwalter der Komponisten, der viel Wert auf künstlerische Detailtreue legt. Im ersten Teil des Konzerts stellt der Cembalist und Moderator Rolf Basten die einzelnen Motive des Klavierzyklus vor und beleuchtet die Hintergründe. Basten ist ein gefragter Vortragsredner, der sich mit Vorliebe kulturell-musikalischen Zusammenhängen widmet. Unter anderem ist er regelmäßig bei den Salzburger Osterfestspielen zu Gast. Begleitend zu Leslies Spiel ist die Projektion von Druckgrafiken geplant, die Kinder in einem Workshop zu Mussorgskis Musik angefertigt haben. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten kosten 16, ermäßigt zwölf Euro.