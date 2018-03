12. März 2018, 22:02 Uhr Oberhaching Kröten statt Autos

Die Römerstraße von Deisenhofen nach Straßlach und von Laufzorn nach Straßlach ist von sofort an zwischen 19 und 7 Uhr für Kröten reserviert. Mitarbeiter der gemeindlichen Bauhöfe und Helfer des Oberhachinger Bundes Naturschutz schließen abends pünktlich drei Schranken an dieser Straße und öffnen sie am Morgen wieder. Damit sollen die nachtaktiven Amphibien geschützt werden, die aus dem Wald zu den Weihern in Laufzorn unterwegs sind, um dort zu laichen. Sie werden von der warmen Temperatur aus ihren Winterquartieren gelockt.

Die Laichgewässer in Laufzorn seien die wertvollsten im südlichen Landkreis, erklärt Gerhard Mebus von der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Oberhaching, und der Weg dahin führe nun mal über die Römerstraße.