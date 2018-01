9. Januar 2018, 22:00 Uhr Oberhaching Gemeinderäte sammeln Bäume und Spenden









Die Bewohner von Oberhaching haben am kommenden Wochenende Gelegenheit, bequem ihren Christbaum loszuwerden. Mit Unterstützung von Gemeinderäten anderer Parteien sammelt die Wählergemeinschaft Oberhaching (WGO) am Samstag, 13. Januar, die ausgedienten Tannen und Fichten ein. Wer diesen Service nutzen will, wird gebeten, die Bäume abgeschmückt und mit einer Spende versehen bis 10 Uhr vor die Haustüre oder an den Straßenrand zu legen. Von 10 Uhr an sammeln die Helfer der WGO diese dann mit sieben Fahrzeugen im Hauptort Oberhaching und den Ortsteilen Deisenhofen, Furth, Oberbiberg, Kreuzpullach, Ödenpullach, Jettenhausen sowie Gerblinghausen ein.

Die Wählergruppe organisiert die jährliche Aktion bereits seit 1971. Wie auch in den Vorjahren kommt der Erlös dieser Aktion ausschließlich sozialen Projekten in Oberhaching zugute. In der Vergangenheit wurden verschiedene Vereine, die Nachbarschaftshilfe, das BRK, die Musikschule oder andere ortsansässige Institutionen unterstützt. Im vergangenen Jahr wurden dabei nach Angaben der WGO mehr als 2000 Christbäume eingesammelt. Neu ist in diesem Jahr, dass nur Christbäume eingesammelt werden, die auch mit einer Spende versehen sind.