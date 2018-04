15. April 2018, 21:52 Uhr Oberhaching Die Techniken des Malens

Malen ist Balsam für die Seele. Deshalb bietet die Volkshochschule im Zeichensaal der Mittelschule Oberhaching von Mittwoch, 18. April, an immer von 18 bis 21 Uhr sechs Mal den Kurs "Maltechniken in Acryl" an. Es wird unter der fachkundigen Leitung von Kerstin Vetter die Praxis in experimenteller, abstrakter oder gegenständlicher Malerei mit Acrylfarben, Zeichnen, Collagen sowie Druck und Grundsätzliches zur Farbenlehre vermittelt. Der Kurs richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Volkshochschule Sauerlach, Bahnhofstraße 5, Telefon 08104/66 80 95, E-Mail: info@vhs-sauerlach.de, Internet: www.vhs-sauerlach.de.