19. April 2018, 21:58 Uhr Neubiberg/Waldperlach Waschen, Legen, Kuppeln

Eine Mieterhöhung bringt die ratschsüchtige Hausmeisterin eines Wohnblocks und die Besitzerin eines Damensalons zu einer außergewöhnlichen Idee der Geldbeschaffung: "Waschen, Legen, Kuppeln": Der Friseursalon wir zur Partnerbörse. Ralph Wallners "Quadratratschn-Schlamassl" ist ein beliebter bayerischer Hinterhofschwank, der auf dem Spielplan vieler Ensembles steht - auch die Volksbühne Neubiberg-Ottobrunn zeigt ihn derzeit im Theatersaal des "Wirtshaus Leiberheim" in Waldperlach. Vorstellungen sind an diesem Freitag, 20., und Samstag, 21. April, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 22. April, um 19 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 27., 28., und 29. April.