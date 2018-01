3. Januar 2018, 21:50 Uhr Neubiberg Neue Stiftung fördert Bildung und Energie









Die Regierung von Oberbayern hat eine weitere Stiftung im Landkreis München anerkannt: Die Lennon-Maki-Verbrauchsstiftung darf sich seit Ende Dezember eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts nennen. Gründer ist Reinhold Stammeier, seit fast 15 Jahren Geschäftsführer des IT-Unternehmens Device Insight GmbH mit Sitz in München.

Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, erneuerbare Energien, Bildung und interkulturelle Verständigung zu fördern. Dies soll mit Hilfe des gemeinnützigen Unternehmens Wir-Werk gGmbH erfolgen, das die Stiftung mit finanziert. Wir-Werk gehört ebenfalls Stammeier an. Die Geschäftsführung teilt sich der 63-Jährige mit seiner Tochter Nadja Maki. Zugleich ist Maki diejenige, der die Stiftung ihren Namen verdankt - genannt wurde sie in Andenken an ihren verstorbenen Sohn. Wir-Werk hat bereits bedürftige Kinder an der Grundschule Aying mit qualitativ guten Schulmaterialien versorgt.

Die Errichtung einer rechtsfähigen Stiftung ist laut der Regierung von Oberbayern bereits ab einem Vermögen von 50 000 Euro möglich. In der derzeitigen Niedrigzinsphase ist es sinnvoll, Stiftungen mit geringerem Vermögen als sogenannte Verbrauchsstiftungen zu errichten, heißt es dort. Herkömmliche Stiftungen dürfen ihr Kapital nicht angreifen, sondern nur die Erträge ausgeben. Eine Verbrauchsstiftung ist dagegen nicht auf Dauer eingerichtet und kann ihr gesamtes Vermögen während ihres Bestehens von mindestens zehn Jahren für die Stiftungszwecke ausgeben.

Im Landkreis München gibt es laut Martin Nell, Pressesprecher der Regierung von Oberbayern, insgesamt 95 Stiftungen. Sieben davon sind Verbrauchsstiftungen. Ende 2016 betrug die Zahl der in Bayern registrierten rechtsfähigen Stiftungen insgesamt 4036 Stiftungen. Damit liegt Bayern bundesweit weiterhin in der Spitzengruppe.