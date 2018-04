22. April 2018, 21:59 Uhr Neubiberg Instrumente kennenlernen

Welches ist das höchste Instrument der Streicher? Welche Instrumente gehören zur Familie der Bläser und warum braucht eine E-Gitarre einen Verstärker? Die Antworten und noch viel Wissenswertes rund um die Musik gibt es bei der Instrumentenvorstellung der Musikschule Neubiberg am Donnerstag, 26. April, in der Grundschule Neubiberg. Das Konzert in der Aula beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Eltern und Kinder können gemeinsam die Fachlehrkräfte kennenlernen und individuelle Schnupperstunden vereinbaren.