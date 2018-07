13. Juli 2018, 22:13 Uhr Kursangebot Digitale Welten erfahren

Digitale Bildung in den Ferien: Von Montag, 30. Juli, bis Freitag, 3. August, wird für 9- bis 15-Jährige der Kurs "Digitale Welten erfahren" von der Vhs Taufkirchen angeboten. Dabei lernen die Teilnehmer neben dem Programmieren den Umgang mit 3D-Druckern und den sozialen Medien. Der vom Bund geförderte Kurs und das Mittagessen ist kostenlos. Eine baldige Anmeldung unter Tel.: 614 51 40 oder per Mail an info@vhs-taufkirchen.de. ist ratsam.